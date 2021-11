Kiedy Toruń będzie mieć kolejny most? Gdzie powinien powstać? Pytamy radnych

Rozmowa z Michałem Jakubaszkiem, radnym Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Torunia

- Od ośmiu lat mamy nowy most, kończy się wielki remont im. marszałka Piłsudskiego. Problem sprawnej komunikacji między brzegami Wisły w Toruniu będziemy mieli rozwiązany?

- Z pewnością budowa nowego mostu im. gen. Zawackiej i remont mostu im. Piłsudskiego usprawniły ruch pomiędzy lewobrzeżną a prawobrzeżną częścią miasta. Musimy mieć jednak świadomość, że liczba samochodów zarejestrowanych w Toruniu w ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosła. W 2000 roku było to 78 000 pojazdów, w 2010 r. ponad 112 000, a pod koniec 2020 r. aż 154 000. W ciągu tych lat postawiono nowy most, przeprowadzono rozbudowę układu drogowego, ale ulice nie są z gumy. Stąd też rozbudowujemy system dróg rowerowych oraz rozwijamy, unowocześniamy i promujemy publiczny transport zbiorowy.