Kiedy początek przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu? Znamy datę!

W najbliższy wtorek, 28 kwietnia, rozpocznie się pierwszy etap prac na moście drogowym im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Na razie przeprawa nie zostanie zamknięta. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę. Jak informuje MZD, prace na moście drogowym w Toruniu zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się 28 kwietnia i potrwa około dwóch tygodni. We wtorek, w godzinach przedpołudniowych, zostanie zamknięty wschodni pas ruchu w kierunku starówki. – Pozwoli nam to zwiększyć szerokość jezdni, którą wykorzystamy w kolejnych etapach prac – mówi Paweł Polański, dyrektor ds. mostowych warszawskiej firmy "Intop". CZYTAJ DALEJ >>>>>

Tekst: Sara Watrak, fot. Jacek Smarz