Kiedy kierowcy przestaną się gubić na rondzie Pokoju Toruńskiego?

O problemach jakie pojawiły się po remoncie na rondzie Pokoju Toruńskiego już jakiś czas temu pisaliśmy. Kierowcy, którzy wyjeżdżają z ul. Przy Kaszowniku, albo z Dobrzyńskiej, nie zwracają uwagi na to, że jadą pasem zarezerwowanym dla osób skręcających w ul. Waryńskiego. Dociera to do nich zbyt późno zamiast skręcić, jadą więc prosto, chociaż nie powinni. Bardzo wyraźnie widać to zimą, gdy jezdnię przysypie śnieg. Czytelnik, który poprzednio nam ten problem zgłaszał apelował o uzupełnienie oznakowania, zaś w Miejskim Zarządzie Dróg usłyszeliśmy wtedy, że drogowcy także zauważyli ten problem i oznakowanie uzupełnią. Jak się sprawy mają? Kiedy te znaki się pojawią?