Kiedy będą miliardy euro dla Polski? Również o tym debatowano w Toruniu

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Przypomnijmy, że w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać w ramach polityki spójności 72,2 miliarda euro. 40 procent pieniędzy z tej puli ma trafić do 16 województw. Będą wydawane w ramach regionalnych programów operacyjnych każdego z nich. Tak jak w poprzednich perspektywach finansowych, zarządzają nimi marszałkowie województw.

13. Dziękczynienie w Rodzinie. Pielgrzymi z całej Polski zjechali do Torunia!

Zmarł Andrzej Langer, głos starówki w Toruniu. Jak go upamiętnić? Jest petycja!

-Prace postępują zgodnie z planem - uspokajał podczas obrad konwentu w Toruniu Grzegorz Schreiber (Prawo i Sprawiedliwość), marszałek województwa łódzkiego. - Rząd prowadzi konsultacje z Komisją Europejską. Samorządy są powoli włączane w proces negocjacyjny. Mam nadzieję, że sprawny przebieg prac spowoduje szybkie podpisanie Umowy Partnerstwa między rządem a KE. Zapowiadano to na jesień, a dokładnie na czwarty kwartał tego rok. Podczas konwentu przedstawiciele KE, z którymi się łączyliśmy, potwierdzili ten termin.

Oblał kobietę denaturatem i podpalił. "To był wypadek" twierdzi Mirosław K.

Kontrowersyjny podział miliardów

Kontrowersje budzi też - o czym już pisaliśmy - sposób podziału unijnych pieniędzy między regiony przez rząd. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego złożył w tej sprawie skargę do KE. Chodzi o tzw. rezerwę programową, czyli 25 procent całości funduszy dla Polski na lata 2021–2027. To 7,1 mld euro (ok. 31,25 mld zł). Zdaniem marszałka Całbeckiego przyjęto złą metodologię podziału pieniędzy, sprzeczną z zasadami polityki spójności, bo faworyzującą silne województwa kosztem słabiej rozwiniętych. Według niego rezerwa ta powinna zostać podzielona według algorytmu opartego o liczbę ludności, wartość PKB i poziom bezrobocia. W ten sposób regiony słabiej rozwinięte miały szanse na zmniejszanie dystansu.