KH Energa Toruń zwyciężyła Zagłębie w Sosnowcu

Mecz nie miał wielkiego znaczenia, bo karty przed fazą play off są już w tej części tabeli niemal rozdane. Ponieważ jednak obie drużyny w poprzednich czterech meczach wypadły w bezpośredniej konfrontacji idealnie na remis (po 6 pkt, bramki 14:14) zagrały o to, by udowodnić rywalowi wyższość w tym sezonie. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszli torunianie.

Po pierwszej, bezbramkowej tercji, w drugiej na prowadzenie po golu Michaiła Syrojeżkina w 27. min. wyszli gospodarze. To jakby rozjuszyło gości, szczególnie Roberta Arraka. Do końca tej części torunianie zdobyli bowiem cztery gole, a młody Estończyk miał udział w każdym z nich!

W trzeciej tercji sosnowiczanie doprowadzili do stanu 3:4 w 48. minucie. Sytuację uspokoił nieco Michał Zając, strzelając piątą bramkę w 55 minucie. Pod koniec meczu gospodarze wycofali bramkarza, ale skończyło się to na kolejnym golu dla gości. Jego autorem był nie kto inny, jak... Robert Arrak.