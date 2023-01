KH Energa przebudziła się na dobre. Pokonała JKH GKS Jastrzębie! Zobacz zdjęcia z trybun i meczu

To kolejny dobry mecz w tym roku kalendarzowym naszej ekipy. Zaczęło się od "postawienia" się GKS-owi Katowice na Tor-Torze (porażka 3:5, ostatni gol do pustej bramki, prowadzenie 3:0), potem była przegrana w Oświęcimiu 3:4, ale dopiero po karnych, a teraz przyszło "kompletne" zwycięstwo z jastrzębianami.

Po drugiej części torunianie prowadzili 3:1. Najpierw Viitanen zmienił lot krążka po strzale Elomay, a była to 24. minuta. W 33. na ławkę kar sędzia posłał Gimińskiego i torunianie musieli grać w osłabieniu. Podobnie jednak jak w piątkowym meczu w Oświęcimiu wyszło im to na dobre. Po świetnym zagraniu Viitanena drugiego gola w meczu zdobył Koskinen. Niestety, gospodarze nie zdołali utrzymać trzybramkowej przewagi do przerwy, bo na 52 sekundy przed końcem bramkę dla JKH GKS-u zdobył Švec.