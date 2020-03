Sieć Kaufland zapewnia, że kompleksowo dba o bezpieczeństwo pracowników. Zapewniła im nawet psychologa. Tymczasem do nas wpłynął alarm ze strony personelu sklepu przy ul. Bema: "Tłum ludzi. Zakaz dla maseczek". Alarmujące doniesienia ze sklepu przy ul. Bema w Toruniu nie są anonimowe, ale dane zgłaszających pozostają tylko do wiadomości redakcji. "Nie są tu zachowane praktycznie żadne środki ostrożności przed rozprzestrzenianiem się epidemii. Ludzie bez żadnych ograniczeń wpuszczani są do sklepu. Ciężko jest swobodnie przejść przez salę. Szefostwo straszy zwolnieniami tych, którym się nie podoba; szykanuje się pracowników, zastrasza na zebraniach, zabrania chodzić w maseczkach ochronnych" - oto doniesienia z weekendu. CZYTAJ DALEJ >>>>> POLECAMY: Kaufland zarobki 2020. Kasjerzy i inni pracownicy. O ile wzrosną pensje od marca? Jakie stawki na kasie dla pracowników w Kauflandzie? Zobacz także: Toruń zamówił 50 tysięcy maseczek ochronnych z TZMO. Pierwsza partia zostanie rozdana w poniedziałek Toruń w czasie zarazy. Zobacz zdjęcia z pustych ulic naszego miasta!

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Polska Press / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE