Katarzyna Zillmann z Torunia cieszy się życiem. Zdobywa medale, jeździ porsche i jest zakochana! [zdjęcia]

W sobotę poznaliśmy wyniki plebiscytu Przeglądu Sportowego na sportowca roku. Katarzyna Zillmann z koleżankami z wioślarskiej czwórki podwójnej zajęła ósme miejsce. To ogromny sukces torunianki. W XXI wieku w pierwszej dziesiątce plebiscytu PS dwukrotnie był jedynie kolarz Michał Kwiatkowski, ale on wówczas nie reprezentował klubu w Torunia tylko zagraniczne grupy. Kim jest Katarzyna Zillmann? Urodziła się 26 lipca 1995 roku w Toruniu. Od początku kariery wioślarskiej jest wierna AZS-owi UMK Toruń. W 2015 i 2016, zdobyła mistrzostwo świata młodzieżowców, a w karierze seniorskiej - złoto (2018) i dwa srebra (2017, 2019) mistrzostw świata oraz złoto (2018) i brąz (2020, wszystko w czwórce podwójnej) mistrzostw Europy. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio jako szlakowa poprowadziła swoją osadę do zdobycia srebrnego medalu. W sierpniu 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Panna Kasia jest bardzo barwną postacią. Po sukcesie w Tokio pełno jej w mediach nie tylko w reklamach swoich sponsorów. Nie kryje swojego związku z kajakarką Julią Walczak, brała udział w akcji „Sport przeciw homofobii”, 21 października 2021 roku podczas uroczystej gali „LGBT+ Diamond Awards” przyznano jej tytuł ambasadorki osób LGBT. W 2017 roku uratowała niedoszłego samobójcę, który skoczył z mostu do Wisły, co mogło dla niej skończyć się źle, bo znacznie wychłodziła organizm. Od niedawna jeździ samochodem marki porsche i... wyraźnie cieszy się życiem. jak mogłoby być inaczej, skoro mamy do czynienia z piękną, młodą, szczęśliwą i spełnioną w życiu kobietą? Zobaczcie na zdjęciach!

