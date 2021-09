Kary za odmowę spisu powszechnego. Są już pierwsze wnioski! Jaka grzywna grozi? Możesz trafić do więzienia!

- Osoby kategorycznie odmówiły. Stwierdziły, że one w spisie nie wezmą udziału. Odpowiednie notatki zostały sporządzone i sprawy zostały zgłoszone na policję – dodał Markowski. Przypomniał, że udział w NSP jest obowiązkowy.

Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie poinformowała, że do czwartku spisali się mieszkańcy ponad 71 proc. mieszkań w woj. lubelskim.

- Nierozpoczętych, do których musimy dotrzeć, mamy 13 proc. – powiedziała Łoś. Dodała, że w pozostałych przypadkach osoby rozpoczęły wypełnianie internetowego formularza, ale go nie dokończyły. Na ich uzupełnienie mieszkańcy mają czas do 30 września.