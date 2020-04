Karuzela tarczowa i mini ścianka wspinaczkowa na Skarpie

Zmiany! Tyle osób może wejść do sklepów w Toruniu!

Projektanci zaplanowali na Skarpie ustawienie wielofunkcyjnego zestawu urządzeń zabawowych z systemem zjeżdżalni, siatek do wspinania, podestów i mini ścianek wspinaczkowych. Będzie tam również karuzela tarczowa z zamkniętym wirującym podestem i szerokim siedziskiem. Będą z niej mogły korzystać dzieci w wieku 3-12 lat. Kolejnym urządzeniem, które znajdzie się na placu będzie podwójna tradycyjna huśtawka z siedziskami przeznaczonymi dla maluchów i starszych dzieci. Jej wysokość to 2,5 m. Wiele radości użytkownikom w wieku 5-14 lat przyniesie też zapewne huśtawka w stylu bocianiego gniazda. W specyfikacji zamówienia znalazły się też dwie huśtawki tzw. wagowe, z których korzystać będą mogły dzieci do 14 roku życia.