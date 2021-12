Kartkowe katalogi znikają z BIblioteki Głównej UMK!

Katalogi kartkowe, które dotychczas stały w BU UMK trafią do magazynów Wydziału Prawa i Administracji UMK. Zamiast fiszek, korzystać można z internetowego Komputerowego Katalogu Kartkowego Książek, dostępnego pod adresem

. Studenci i naukowcy od dawna też korzystają z innych katalogów cyfrowych.

- To dla nas historyczny moment. Przez wiele długich lat zdążyliśmy się przyzwyczaić do katalogów kartkowych, z których korzystali nie tylko studenci, ale również my - pracownicy. Świat idzie do przodu, a nasza biblioteka razem z nim, dlatego od teraz wszystko będzie dostępne w wersji cyfrowej. Myślę, że wszystkim nam to zdecydowanie ułatwi pracę. A co do samych starych katalogów, to trafią one do magazynów WPiA UMK - mówi pani Joanna z BU UMK.