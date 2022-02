Karnawał w Toruniu. Gdzie wypożyczyć strój? Zobacz zdjęcia!

Karnawał to zwyczajowo okres balów i maskarad. W tym roku rozpoczął się 6 stycznia, a zakończy 1 marca, dzień przed Środą Popielcową. Niestety, ze względu na pandemię w naszym mieście odbywa się zdecydowanie mniej imprez niż jeszcze dwa czy trzy lata temu, a jeśli już są, to lokale muszą ograniczyć liczbę ich uczestników. W tym roku odwołano coroczny Marszałkowski Bal Dobroczynny. Kolejna edycja odbędzie się w styczniu 2023 roku. Pod patronatem marszałka zorganizowano za to Toruński Bal Charytatywny w Hotelu Copernicus, podczas którego zbierano środki na remont trzech łazienek w Domu Dziecka „Młody Las”. Degustacyjną kolację przygotowali znani szefowie kuchni z naszego miasta. Wielką atrakcją była także licytacja atrakcyjnych fantów oraz loteria. W sumie zebrano ponad 100 tys. zł.