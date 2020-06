Kąpieliska wokół Torunia. Gdzie warto się wybrać? Jakie ceny?

Torunianie lubią wypoczywać nad Jeziorem Chełmżyńskim. Dużą popularnością cieszy się ogólnodostępne kąpielisko w Zalesiu, położone ok. 20 km od Torunia. Za wstęp na plażę nie zapłacimy nic, za parking natomiast – 10 zł za cały dzień. Dzierżawca, Wojciech Paliwoda, zapytany o to, co zmieniło się w Zalesiu w stosunku do zeszłego roku, wspomniał o wyremontowanych toaletach. Nadal można wypożyczać kajaki i rowery wodne. Na wygłodniałych czeka bar. Za zapiekankę zapłacimy 8 zł, frytki to koszt 5 zł. W Zalesiu dostępne jest też miejsce na rozpalenie ogniska, a chętni na dłuższy wypoczynek mogą wynająć domki letniskowe. POLECAMY: Jest praca w Toruniu! TZMO, Pacific, Twerd i inni szukają ludzi. Oto oferty! Nieruchomości od komornika: Toruń i region, lipiec 2020. Na sprzedaż nawet pałac! Oto dochody i majątki radnych Torunia. Rajcy (PiS) dorabiają w państwowych zakładach

