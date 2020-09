Kąpieliska otwarte w Toruniu i okolicy 5.09.2020. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Jeziora wokół Torunia. Gdzie woda jest badana?

Letnie dni zachęcają do korzystania z uroków natury. Do takich z pewnością należą piaszczyste plaże i mieniąca się w słońcu woda. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi serwis kąpieliskowy, gdzie na bieżąco podaje dane o jakości wód w jeziorach. My sprawdziliśmy zgłoszone do sanepid...