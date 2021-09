Kamil K. z Kamienia zabił dziadków. Ma trafić na oddział psychiatryczny. Biegli stwierdzą, czy mężczyzna był poczytalny

- Jest pierwsza z opinii, ale biegli stanowczo nie wypowiedzieli się co do poczytalności podejrzanego i zachodzi konieczność uzyskania kolejnej opinii. Prokuratura, zgodnie z sugestią biegłych, wystąpiła z wnioskiem do Sągu Okręgowego w Bydgoszczy o to, aby zarządzić badania sądowo-psychiatryczne połączone z obserwacją na oddziale psychiatrycznym – informuje Marcin Przytarski, prokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej w Tucholi. - Mamy nadzieję, że uzyskamy opinię jeszcze w tym roku, ale zdajemy sobie sprawę, że procedura może potrwać długo – sąd musi zarządzić o umieszczeniu tego człowieka na obserwacji sądowo-psychiatrycznej na oddziale psychiatrycznym w szpitalu, który ma oddział więzienny – precyzuje prokurator.

Wnuczek zabił babcię i dziadka

„Lepiej zabić kogoś niż samemu umrzeć”

Społeczność lokalna nie może otrząsnąć się po zbrodni. Ofiary były rodzicami matki podejrzanego. Sąsiedzi wspominają ich jako sympatycznych i bezkonfliktowych ludzi. Kamil K. mieszkał z dziadkami i rodzicami w zadbanym domu na ulicy Rodziny Seydów. Przez pewien czas to właśnie dziadkowie go wychowywali, gdy rodzice przebywali za granicą. Za to wnuczek był notowany przez policję i karany kilka lat temu. Miał problem z narkotykami. Zabił babcię i dziadka, gdy ojciec wyszedł do pracy, a matka była w szpitalu. Nie był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Wiele wskazuje na to, że zaplanował zbrodnię.