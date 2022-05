Juwenalia UMK coraz bliżej. Wiemy kto wystąpi! Jaki będzie program?

Znamy motyw toruńskich Juwenaliów

Motyw tegorocznej imprezy to „Back to the future”, czyli „Powrót do przyszłości”. Nawiązuje on do serii filmów science fiction, ale pozostawia spore pole do interpretacji.

- Chcemy, żeby naszych studentów poniosła kreatywność – mówi Aleksandra Jarocka, wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK ds. Promocji i Informacji.

Jak zawsze studenci przebiorą pomnik Mikołaja Kopernika, adekwatnie do obowiązującej konwencji. Aleksandra Jarocka nie może jednak zdradzić, kim w tym roku zostanie słynny astronom. - Na pewno będzie miał na sobie okulary – podpowiada.