Joanna Borowiak - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Joanna Borowiak?

wiek: 54

wykształcenie: wyższe

Joanna Borowiak z domu Wnuk to polska polityk i nauczycielka. Urodzona w 1967 r. we Włocławku. Studia z zakresu wychowania muzycznego ukończyła na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uzyskała również stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podjęła pracę jako nauczycielka najpierw w szkołach podstawowych, a później gimnazjalnych. Była również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Dołączyła do Prawa i Sprawiedliwości. W 2006 r. została radną miejską we Włocławku. Ponownie była wybierana na to stanowisko w 2010 r. i 2014 r. W 2015 r. uzyskała mandat poselski do Sejmu. W 2019 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W 2021 r. weszła w skład Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości oraz została sekretarzem Rady Politycznej PiS.