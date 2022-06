Joanna Bator i Terezia Mora otrzymały Nagrodę Miast Partnerskich Torunia i Getyngi!

Tegorocznymi laureatkami nagrody zostały Joanna Bator i Terezia Mora. W niedzielę, 26 czerwca, odebrały z rąk Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia, oraz Perty Broistedt, nadburmistrzyni Getyngi, pamiątkowy dyplom i medal, a także gratyfikację finansową w wysokości 5000 Euro.

Joanna Bator jest pisarką, antropolożką kultury, podróżniczką. Kształciła się w dyscyplinie kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest także absolwentką Szkoły Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wykładała m.in. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Przebywała na stypendiach w Middlesex University w Londynie, dwukrotnie w New School for Social Research w Nowym Jorku i trzykrotnie w Tokio jako stypendystka JSPS, Cannon Foundation in Europe oraz Japan Foundation. Od 2011 Joanna Bator nie jest związana z żadną instytucją naukową i poświęca się głównie pisaniu. Laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieść "Ciemno, prawie noc".