Jesz dużo słodyczy? To co cukier robi z Twoim ciałem. Oto 5 najgorszych skutków

Jak czytamy na portalu polki.pl miłość do słodkiego smaku wyssaliśmy... z mlekiem matki. Dosłownie, ponieważ mleko matek bogate jest w laktozę - dwucukier, który jako pierwszy pokarm daje dziecku energię. Niestety, dawki cukru obecne w pożywieniu znacznie przekraczają wartości wskazane do spożycia. Zatem jak zapobiec otyłości u dzieci, nie odbierając im przyjemności jedzenia? Na rynku dostępnych jest coraz więcej bezpiecznych substancji słodzących naturalnego pochodzenia m.in. tagatoza, stewia, erytrytol. Dostarczają pożądaną słodycz, a do tego są niskokaloryczne i bezpiecznymi dla zdrowia.