Jest zgoda na przebudowę mostu drogowego! Kiedy zaczną się prace?

Wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a konkretnie dwóch inwestycji - przebudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego oraz budowy przeprawy tymczasowej przy ul. Przybyszewskiego. Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, ma nadzieję, że przeprawa tymczasowa powstanie najpóźniej do końca czerwca. Wtedy będzie można zamknąć stary most, zostawiając na nim jedynie pas dla kursujących wahadłowo autobusów MZK oraz służb ratunkowych.

Po obu stronach przebudowanego mostu będą chodniki i ścieżki rowerowe. Po wschodniej stronie powstaną trzy punkty widokowe, jeden taki punkt jest przewidziany również po stronie zachodniej. Most doczeka się również schodów na Kępę Bazarową, zjazdu dla rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami od strony zamku Dybowskiego. Piesi będą mogli również dostać się bezpośrednio z mostu na Bulwar Filadelfijski przy pomocy wind.

Inwestycja ma pochłonąć 130 milionów złotych. Płyta główna powinna być gotowa do końca tego roku, a cały most - najpóźniej do października roku 2021.