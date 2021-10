Jest praca w Toruniu! Dla kierowców i nie tylko! Znane firmy rekrutują. Sprawdź oferty oraz płace na październik 2021

2. Drukarnia Con-Graph w Toruniu: poszukiwani ambitni na wiele stanowisk "Szukamy ludzi ambitnych i pracowitych - chcących wspólnie z nami zbudować zgraną drużynę" -podkreśla firma Con-Graph z Torunia. To duża i znana drukarnia opakowań kartonowych z bogatym doświadczeniem zdobytym przez lata pracy w poligrafii na rynkach międzynarodowych. Kogo jesienią szuka do pracy? Już we wrześniu listę potrzeb miała długą, a znaleźli się na niej między innymi: księgowa (4400-6500 zł brutto), pracownik gospodarczy (2300-2500 zł brutto), a także specjalista kadr i płac oraz technolog. Obecnie poszukiwany jest operator maszyny sztancującej, czyli wykrawającej (4000-6300 zł brutto). Wymagania? Znajomości zagadnień związanych z procesami poligraficznymi i doświadczenie na podobnym stanowisku oraz obsługa komputera. Mile widziana znajomość angielskiego lub niemieckiego. Oprócz godnej pensji drukarnia oferuje: premie uznaniowe i regulaminowe, pracę stacjonarną w godzinach 8.00 - 16.00, rozwój zawodowy, etat. Aplikować można np. przez portal OLX (zakładka: Toruń/praca).

