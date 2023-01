Jest praca dla emerytów! Zobacz, jak mogą dorobić! Takie oferują im stawki

Ilu emerytów pracuje?

Szacuje się, że obecna wartość emerytury wynosi przeciętnie 3000 złotych na miesiąc. Z kolei samych emerytur jest miesięcznie pobieranych przez ponad 6 mln osób, a z danych GUS wynika, że w tej grupie jest zatrudnionym około 760 tys. osób. Tym samym co ósmy emeryt dorabia do swojej emerytury.

Dlaczego emeryci muszą dorabiać?

Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Z jednej strony może to być oczywiście konieczność utrzymania się i rosnące ceny. Dla wielu z nich jest to jednak forma zabijania nudy, spędzania czasu i dbania o kontakt z ludźmi. Jeśli więc pozwala na to zdrowie, emeryci nie boją się sięgać po różne formy zatrudnienia. Z kolei ZUS nie zabrania starania się o dodatkowe środki pieniężne. Stawia tu jednak pewne warunki.