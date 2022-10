Jest opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa na temat pawilonów budowanych na Bulwarze Filadelfijskim

Czym powinny się kierować służby konserwatorskie przygotowując inwestycję na bulwarze?

"Wytyczne konserwatorskie dla terenu Bulwaru Filadelfijskiego powinny zostać opracowane przez służby konserwatorskie w odniesieniu do priorytetu ochrony wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra, przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, od ustalenia warunków konkursowych począwszy, a ich realizacja powinna być prowadzona konsekwentnie na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji - czytamy. - W celu właściwego ustalenia tych warunków, powinna była zostać wyprzedzająco opracowana analiza widokowa, która dałaby merytoryczną podstawę do podjęcia właściwego kierunku postępowania".

Dlaczego lokalizacja pawilonów na osiach ulic jest złym rozwiązaniem?

Negatywny wpływ na powiązanie widokowe wynika też z tego, że platformy na pawilonach mają dużą powierzchnię i są znacznie wysunięte. Stanowi to redukcję historycznie utrwalonego widoku na rzekę od strony miasta, co w kontekście rodowodu i historycznego znaczenia Torunia, ma spore znaczenie. Po tym względem lokalizacja budowli również powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą już przy okazji ustalania warunków konkursu architektonicznego.

Do czego nie mieli zastrzeżeń autorzy opinii?

Jak już wcześniej wiele razy pisaliśmy, władze miasta w tej sprawie nie mają sobie nic do zarzucenia. Podkreślają, że budowa, która zresztą zmierza do końca, jest prowadzona zgodnie z prawem. Do biura miejskiego konserwatora zabytków opinia NID jeszcze nie dotarła, w związku z czym trudno mu się do niej odnieść.