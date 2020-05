Jest konflikt toruńskich lekarzy z dyrekcją szpitala na Bielanach!

Żądanie natychmiastowego wycofania się przez dyrektor Sylwię Sobczak z wydanych zarządzeń trafiło nie tylko na jej biurko, ale i do Piotra Całbeckiego, marszałka województwa. Przypomnijmy, że to samorząd województwa jest organem prowadzącym i nadzorującym szpital na Bielanach. Marszałek poinformowany został też na piśmie o sprawie środków ochrony dla medyków. Gdy tylko odniesie się do zarzutów Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu, opublikujemy jego stanowisko.

"Kujawsko Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu (dalej: KPOIL), potwierdza, że otrzymuje szereg niepokojących oficjalnych informacji od pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (dalej WSZ lub Szpital), dotyczących ewidentnych braków w zakresie zabezpieczenia personelu medycznego WSZ przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Poważny niepokój wzbudzają także napływające do Izby Lekarskiej sygnały o sposobie organizacji pracy WSZ, który obowiązuje lub ma obowiązywać w czasie epidemii koronawirusa.

KPOIL w Toruniu, działając w oparciu o przysługujące jej uprawnienia podjęła niezwłoczne działania, mające na celu wsparcie lekarzy WSZ w Toruniu poprzez:

1. Udzielenie lekarzom WSZ wsparcia prawnego - w relacjach z Dyrekcją WSZ. KPOIL, zawiadomiona o pozaprawnych działaniach administracji WSZ w Toruniu, zwróciła się oficjalnie do Dyrekcji tego Szpitala oraz organu nadzorującego Szpital, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z żądaniem natychmiastowego wycofania się z wydawanych zarządzeń, które – w ocenie KPOIL - w sposób niedopuszczalny regulują pracę lekarzy Szpitala. Zakwestionowano w szczególności praktykę oraz podstawę prawną zmuszania lekarzy do pracy tylko w jednym miejscu bez rekompensaty i w niepełnym wymiarze godzin, kwestię nacisku na wykorzystanie urlopów – w tym szkoleniowych. Dezorganizuje to pracę innych podmiotów leczniczych w regionie, gdyż system opieki zdrowotnej w Polsce opiera się na pracy lekarza w kilku miejscach z powodu ogromnego niedoboru kadr medycznych.

2. Nieodpłatne przekazanie lekarzom środków ochrony indywidualnej – kombinezonów i masek ochronnych, przyłbic, gogli (pozyskanych ze środków własnych KPOIL, Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz przekazanych przez podmioty prywatne, Stowarzyszenia i Fundacje i instytucje). Znamienne jest, że Dyrekcja WSZ w Toruniu – jako jedyna z 14 szpitali, dla których przygotowano pomoc, zignorowała przekazaną przez Izbę Lekarską formalną prośbę o wyrażenie gotowości do skorzystania z tej pomocy.

Wobec napływających oficjalnych informacji o niedoborze środków ochrony osobistej w WSZ oraz ww. obojętności dyrekcji WSZ, Okręgowa Izba Lekarska zdecydowała przekazać środki ochrony indywidualnej lekarzom WSZ z pominięciem drogi oficjalnej (tj. administracji Szpitala). Zaznaczyć także trzeba, że opisana postawa Dyrekcji WSZ i brak odpowiedzi na zaproponowaną pomoc humanitarną utrudniła dystrybucję materiałów ochronnych. Izba Lekarska nie posiadając informacji o ilości i rodzaju potrzebnego sprzętu, zmuszona została do dystrybucji środków ochronnych w oparciu o - wyłącznie - samodzielnie wykonane szacunki i symulacje.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż opisana postawa Dyrekcji WSZ rodzi uzasadnione podejrzenie o działanie na szkodę Szpitala, przede wszystkim, pracującego tam personelu medycznego oraz leczonych pacjentów. Przypomnieć także należy, iż zabezpieczenie pracowników w środki ochronny indywidualnej to zadanie pracodawcy oraz administracji publicznej.

Reasumując podkreślamy, że Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, działając w oparciu o uprawnienia przyznane ustawą o izbach lekarskich i zawarte w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz mając świadomość wagi problemów lekarzy pracujących w WSZ w Toruniu - na bieżąco monitoruje sytuację panującą w Szpitalu i zastrzega sobie mandat do podejmowania adekwatnych kroków – w tym prawnych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracującym w WSZ lekarzom oraz leczonym w Szpitalu pacjentom"