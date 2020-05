Jedzenie w Toruniu na dowóz i na wynos. Co zrobić, aby nie przepłacać?

Na dowóz czy na wynos to - o dziwo - jedno z najczęściej zadawanych pytań w czasie epidemii koronawirusa. Restauracje nie mogą przyjmować klientów stacjonarnie, więc radzą sobie, jak mogą, oferując jedzenie na wynos albo dostarczając je bezpośrednio do domu. Z różnym skutkiem. W niektórych za dostawę zapłacimy nawet kilkadziesiąt złotych! Co zrobić, aby nie przepłacać? Przeczytajcie! SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>> tekst: Sara Watrak Uwaga: Te miejsca zniknęły ze starówki! Ważne: Toruń i okolice. Tutaj wyłączą prąd. Sprawdź gdzie i kiedy!

brak