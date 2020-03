Jedzenie na wynos i dowóz w Toruniu. Kto prowadzi taką działalność? Gdzie można sprawdzić listę miejsc?

W związku z akcją "Zostań w domu" związaną z ryzykiem zarażenia koronawirusem, lokale gastronomiczne muszą się dostosować do nowych warunków. Gdzie można zamówić jedzenie z dowozem do domu lub na wynos? - W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski premier Mateusz Morawiecki wprowadził pewne ograniczenia w funkcjonowaniu handlu i usług. Restauracje, puby, bary i kawiarnie mogą świadczyć swoje usługi jedynie w trybie na wynos. W miarę możliwości zaleca się mieszkańcom, aby pozostać w domach. Wychodzimy więc z inicjatywą, aby w jednym miejscu stworzyć bazę lokali sprzedających jedzenie na wynos lub z dowozem. Chcemy w ten sposób pomóc zarówno przedsiębiorcom, jak i torunianom przetrwać ten ciężki czas - mówi Łukasz Drygalski z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. CZYTAJ DALEJ >>>>> Polecamy: Koronawirus. Raport z miasta w czasie zarazy. Tak sobie radzimy w Toruniu Limity na zakupy w Rossmannie. Co z Biedronką? Pracownicy Biedronki zagrożeni? Związkowcy żądają rękawiczek, maseczek, żeli, filtrów powietrza. Co na to firma?

Tekst: Paulina Błaszkiewicz, fot. PIXABAY.COM / zdjęcie ilustracyjne