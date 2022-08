Jedzenie bez glutenu w Toruniu i okolicach. To wcale nie takie łatwe!

Menu Bez Glutenu w Kujawsko-Pomorskiem

Gdy spojrzymy na inne województwa, nietrudno zauważyć, że w Kujawsko-Pomorskiem nie jest dobrze, jeśli chodzi o bezpieczne, bezglutenowe jedzenie na mieście. W naszym regionie nie działa żadna piekarnia w pełni bezglutenowa, nie ma też certyfikowanej restauracji, serwującej dania obiadowe i należącej do programu Menu Bez Glutenu. To baza lokali gastronomicznych, ale także hoteli czy przedszkoli, stworzona przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, które szkoli personel w zakresie diety bezglutenowej oraz przygotowywania i serwowania dań, tak aby zapobiec zanieczyszczeniu ich glutenem. Celiacy mają więc pewność, że w lokalach należących do programu zjedzą bezpieczne posiłki.