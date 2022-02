Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza nr 1 w Toruniu ma nowy samochód. Ależ ten wóz robi wrażenie!

Obejrzyj: Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie

Do Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Toruniu właśnie trafił nowy ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy. Auto, zbudowane na podwoziu Scania P410, na wyposażeniu ma m. in. zbiornik wody o pojemności 8390 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 845 litrów, jednostopniową autopompę o wydajności 6500 litrów na minutę oraz nowoczesne działko wodno-pianowe. Jest ponadto linia szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Scania to nie jest jedyna inwestycja w sprzęt dla toruńskich strażaków w ostatnich miesiącach. W połowie 2021 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wzbogaciła się o nowy samochód specjalny z podnośnikiem o wysokości do 44 metrów. Wartość podnośnika to ponad 2,5 mln zł.