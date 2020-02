Jar: tak zmienia się północny Toruń. Zobaczcie zdjęcia

Według danych toruńskiego Urzędu Miasta na koniec sierpnia 2019 r. Jar zamieszkiwało na stałe 1289 osób, a pobyt czasowy zadeklarowało 31 osób. Na osiedlu Jar Toruńskie TBS sp. z o.o. w latach 2015-2017 zrealizowało inwestycje polegające na wybudowaniu 6 budynków, w których znajduje się łącznie 208 lokali mieszkalnych. Pozostałe budynki to inwestycje deweloperskie. Zobaczcie co nowego buduje się na osiedlu Jar oraz jak prezentują się dotychczasowe inwestycje! POLECAMY: Najdroższe mieszkania do kupienia w Toruniu. Sprawdź aktualne oferty! Koniec z darmowym parkingiem przy szpitalu na Bielanach!

Fot. TW