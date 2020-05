Jar bardzo atrakcyjny dla firm. Wszystkie działki przeznaczone na działalność gospodarczą zostały sprzedane. Co tam powstanie?

Przy Fortecznej gotowy jest również obiekt firmy Fart Produkt. To z kolei spółka zajmująca się produkcją bram, rolet oraz innych nowoczesnych systemów osłonowych.

Przy ulicy Fortecznej swoje centrum dystrybucyjne otworzyła również półtora roku temu Grupa Neuca, czyli czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce. To wielki magazyn, którego powierzchnia wynosi 14150 metrów kwadratowych. Jest drugim co do wielkości tego typu obiektem i piątym zautomatyzowanym centrum logistycznym w Grupie Neuca. To jeden z najnowocześniejszych obiektów w branży. Magazyn wyposażony jest w automaty do wydawania produktów szybkorotujących, odpowiadających za obsługę około 70 proc linii produktów. Centrum dysponuje również najszybszym przenośnikami w branży, transportującymi z prędkością do 2800 pojemników na godzinę. Dzięki zastosowanym technologiom zamówienia do aptek mogą być zrealizowane z tego magazynu w mniej niż 24 godzin, a najkrótsze do ok. 1,5 godziny.