Jak znaleźć najlepsze mieszkania na wynajem w Toruniu?

Toruń to przepiękne miasto z długą historią oraz sławnym na całą Polskę uniwersytetem. Nic zatem dziwnego, że sporo osób decyduje się na przeprowadzkę tam. Nieodłącznym elementem przeprowadzki do nowego miejsca jest oczywiście znalezienie mieszkania na wynajem. Jak się do tego zabrać i jak sprawić, żeby szukanie mieszkania nie było stresującym przeżyciem oraz niekończącą się opowieścią? Najlepiej skorzystać z naszych wskazówek!

Ustal swój budżet

Ustalenie ceny, którą możesz przeznaczyć na czynsz i opłaty, pomoże Ci już na samym początku zaoszczędzić sporo czasu oraz znacznie ograniczyć zakres poszukiwań. Dokładnie przeanalizuj swoje możliwości finansowe, zastanów się, jaką kwotę możesz wykładać co miesiąc bez znacznego uszczerbku na Twoim stylu życia i dopiero wtedy zacznij szukać mieszkania idealnego.

Umiejętność planowania wydatków ma w ogóle mnóstwo zalet, ale w przypadku szukania mieszkania na wynajem pomoże Ci już na wstępie ograniczyć liczbę interesujących Cię propozycji i niemal automatycznie sprawi, że wszystko stanie się prostsze.

Jednym z bardzo ważnych elementów planowania wydatków na mieszkanie jest oczywiście wiedza na temat tego, ile wynosi całość opłat, czyli czynsz dla właściciela, potencjalny czynsz dla spółdzielni oraz oczywiście rachunki. W tym celu najlepiej wprost spytać wynajmującego. Dobry gospodarz z pewnością będzie miał pełną dokumentację i rachunki, dzięki którym udzieli rzetelnej odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Postaraj się poznać opinie poprzednich lokatorów

Czasem mieszkanie na pierwszy i drugi rzut oka wygląda idealnie, ale jego minusy ujawniają się dopiero chwilę po wprowadzeniu się. Dlatego przed podpisaniem dokumentów zawsze warto skontaktować się z poprzednimi lokatorami lub, jeśli nie masz takiej możliwości, sąsiadami. Dowiedz się koniecznie, czy okolica jest cicha, jak grube są ściany w budynku, czy pozostali sąsiedzi nie są zbyt hałaśliwi. Wszystko to przełoży się później na przyjemny oraz bezproblemowy wynajem.

Oglądaj mieszkanie za dnia i pamiętaj o szczegółach

Pora dnia ma naprawdę kolosalne znaczenie. W dziennym świetle najlepiej widać wszystkie ewentualne niedociągnięcia i wady. Dlatego zawsze staraj się umawiać spotkanie, gdy na dworze wciąż jest widno.

A gdy już będziesz w mieszkaniu, zwróć uwagę na stan ścian, stolarkę okienną, instalację wodną i elektryczną. Koniecznie sprawdź ciśnienie wody w kranach, upewnij się, że kable są dobrze umocowane i ukryte, a gniazdka i włączniki światła solidnie zamontowane.

Na koniec dowiedz się, czy będziesz mieć dostęp do piwnicy lub komórki, a także czy w budynku jest miejsce na przechowywanie wózka albo roweru. To niby niewielkie udogodnienia, ale mogą znacząco wpłynąć na Twój komfort w nowym miejscu!

Lokalizacja - nie tylko odległość od centrum

Każde miasto ma swoje lepsze i gorsze lokalizacje, i Toruń nie jest tutaj wyjątkiem. Bardzo dużo osób interesuje mieszkanie blisko centrum miasta, ale, wbrew pozorom, nie zawsze jest to najlepszy wybór. Przede wszystkim, centrum, zwłaszcza w miesiącach letnich, jest głośne. Do tego bardzo często zakorkowane no i mocno zanieczyszczone.

Dużo lepiej zwracać uwagę na połączenia komunikacji miejskiej oraz infrastrukturę konkretnych dzielnic, czyli dostępność usług, bliskość sklepów, terenów zielonych oraz, w razie potrzeby, placówek edukacyjnych. Naprawdę często okazuje się, że mieszkanie w dalej położonych, ale dobrze skomunikowanych z resztą miasta dzielnicach jest dużo korzystniejsze finansowo, a przy tym wygodniejsze dla potencjalnych najemców.

W przypadku Torunia, jeżeli interesują Cię tańsze mieszkania, warto zacząć poszukiwania od lewej strony Wisły. Komfort wynajmu na Lewobrzeżu znacznie wzrósł, odkąd wybudowano most i chociaż ceny najmu stały się nieco wyższe, różnice w kosztach wciąż są dosyć znaczne w porównaniu do prawego brzegu.

Warto także zainteresować się mieszkaniami na nowych osiedlach, jak na przykład Osiedle Jar, Osiedle Piernikowe, Osiedle Sztuk Pięknych, a także na Słoneczne Tarasy. Osoby szukające mieszkań z wyższym standardem i będące w stanie zapłacić więcej za wynajem powinny zacząć poszukiwania właśnie od nowych osiedli.

