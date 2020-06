Jak zmieni się Polomarket przy ul. Bażyńskich? My już wiemy!

Na tym jednak nie koniec. Na powiększonej powierzchni sklepu pojawią się dodatkowe punkty handlowe. - Działalność sklepu zostanie poszerzona o salonik prasowy "Świat Prasy" oraz o nowy format stoiska cukierniczo-piekarniczego "Pychatka", w którym klienci oprócz pieczywa i ciasta będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej. Wszystko po to, aby zakupy w Polomarkecie były jeszcze bardziej wygodne i komfortowe, a klienci zyskali dostęp do jeszcze szerszej oferty handlowej – dodaje Ilona Rutkowska.

Polska sieć Polomarket istnieje od 1997 roku. W całym kraju ma obecnie 280 punktów handlowych, w których – jak podaje na swojej stronie internetowej - co miesiąc zakupy robi ok. 9 mln klientów. Polomarket należy do jednych z największych pracodawców w kraju – zatrudnia ponad 5,8 tys. ludzi. W Toruniu jest 12 sklepów tej sieci. Znajdują się one między innymi na Bydgoskim Przedmieściu, osiedlu Mokre i lewobrzeżu.