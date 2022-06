Jak zginął Marcin K., znaleziony na ul. Studziennej? W tle narkotyki i Belweder

Kim był Marcin K.? Co się wydarzyło w nocy na ulicy Studziennej?

W tym procesie, toczącym się już trzeci rok, głównym oskarżonym jest Tomasz S. "Sopel". Na ławie oskarżonych zasiadało jednak dotąd 18 osób. Wśród nich był Marcin K. właśnie. Od jego obrońcy z urzędu wiemy, że konsekwentnie nie przyznawał się do winy; nikogo też "nie sypnął". Oskarżony był o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu dużej ilości środków odurzających (art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) oraz o posiadania znacznej ilości narkotyków (art. 62 ust. 1 tejże ustawy).

Wiadomo, że karetka pogotowia zabrała go stąd w nocy do szpitala przy ul. Batorego w Toruniu. W sobotę (25.06) rano zmarł. Lecznica przekazała o tym informację prokuraturze.

Sekcja zwłok potwierdziła uraz głowy. Co oficjalnie mówią śledczy?

Czy mężczyzna został pobity? I przez kogo konkretnie? Na ten temat ani prokuratura rejonowa, ani Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu jeszcze się nie wypowiadają. Nie ma też informacji o tym, by do tej sprawy kogokolwiek zatrzymano w charakterze osoby podejrzanej. Nie ma też pewności co do tego, w jaki sposób powstał uraz głowy u zmarłego. To, jak wskazuje prokurator rejonowa (powyżej), wyjaśnić będzie mogła kolejna ekspertyza biegłego.