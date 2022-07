Jak wykorzystać ocet w kuchni? TOP 8 sposobów na zastosowanie octu. Zamarynujesz ogórki i grzyby, wyczyścisz lodówkę Anna Daniluk

Ocet może mieć różne zastosowania w kuchni. Jabłkowy wybiorą osoby lubiące łagodniejsze smaki. Spirytusowy - ci, którzy wolą wyraziste potrawy i aromaty. Ocet wzbogaci smak wielu potraw, przyda się do marynat i zup, ale jest też popularnym, naturalnym środkiem używanym do czyszczenia powierzchni, np. blatów czy lodówki. Zobacz, do czego można wykorzystać ocet w kuchni.