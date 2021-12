Jak wyglądał rodzinny dom Leszka Balcerowicza? Toruń, którego już nie ma w kolorze. Niezwykłe zdjęcia i niezwykłe historie

Na pierwszy rzut oka typowy dom z Mokrego. Szkieletowy, z ładnym drewnianym gankiem. Ktoś go kiedyś otynkował, ale tynk częściowo już odpadł. Fragmenty, które jeszcze trzymają się muru okoliczna młodzież wykorzystała do pozostawienia swoich wizytówek. Dzięki temu wiemy, że pod koniec lat 60., gdy toruński fotografik Jerzy Wardak robił na zlecenie Pracowni Konserwacji Zabytków zdjęcie tego budynku, w okolicy mieszkali: Hindus, Burcześ, Wacek i Aloś. Bardzo ciekawych rzeczy można się także dowiedzieć przeglądając przedwojenne księgi adresowe. Okazuje się na przykład, że ten na pierwszy rzut oka typowy dom z Mokrego należał wtedy do postaci zdecydowanie nietypowej, ale do asa lotniczego z I wojny światowej, bohatera walk o niepodległość i jednego z pionierów polskiego lotnictwa w Toruniu.

Inny domek z pięknym ogrodem należał natomiast do pułkownika artylerii, bohatera jednej z opowieści publikowanych na kartach naszego "Albumu rodzinnego".

Willa Klara stała przy ul. Kościuszki 46, to niedaleko skrzyżowania z ul. Batorego. Jeden z jej przedwojennych mieszkańców miał stamtąd blisko do pracy. Jego imię i nazwisko znajduje się na liście lokatorów z 1932 roku, a także na liście pracowników młyna rozstrzelanych przez Niemców w maju roku 1941.

Ile takich, albo nawet jeszcze bardziej niezwykłych historii przepadło razem ze zburzonymi domami, z jakimi były one związane? Zapraszamy na kolejny spacer po dawnym Mokrem, które zniknęło bez śladu i po Bydgoskim Przedmieściu, którego ślady również się pozacierały. Niesamowitym archiwalnym zdjęciom Jerzego Wardaka, a także różnym innym, dodaliśmy kolorów. Dzięki temu robią one jeszcze większe wrażenie.