Jak uchronić plac zabaw na Rudelce przed dewastacją? Zobaczcie zdjęcia

"Odwiedzam ten plac kilka razy w tygodniu z moim dzieckiem po przedszkolu i niestety obserwuję jego nieustanną dewastację oraz brak należytej opieki - napisała do nas pani Paulina. - Od zeszłego roku plac stopniowo niszczeje: początkowo była to urwana lina do wspinaczki, później obalone szczudła, w tym tygodniu doszło zdewastowanie równi pochyłej, która była świetną nauką równowagi dla maluszków. Z bólem serca obserwuję reakcję młodszych dzieci, które wchodzą na plac zabaw i widzą ogrom zniszczeń, domagają się wyjaśnień i zapewnień, że plac będzie naprawiony. Po zniszczeniach w tym tygodniu próbowałam znaleźć na tablicach na Rudelce chociażby numer telefonu do organu odpowiedzialnego za ten plac zabaw, jednak na żadnej tablicy go nie podano. Mam wrażenie, że plac postawiono kilka lat temu i od tego czasu nikt się o niego nie troszczy. Uprzejmie proszę o bliższe przyjrzenie się temu miejscu lub skierowanie mnie do osoby która będzie mogła to zrobić".