Jak szkoły w Toruniu zorganizują wręczenie świadectw?

Dyrektorskie „orędzie” do uczniów przez internet, indywidualny odbiór świadectw – tak najpewniej będzie wyglądało zakończenie tego roku szkolnego. Jak przyznają dyrektorzy toruńskich podstawówek, na razie jednak skupiają się na tym, co czeka ich w bliższej perspektywie. Na dokładny scenariusz rozdania cenzurek przyjdzie czas.

W poniedziałek 1 czerwca minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił najnowsze zalecenia dotyczące ostatnich tygodni roku szkolnego 2019/2020, który kończy się 26 czerwca. Zapowiedział, że szkoły nadal nauczać będą zdalnie. Możliwe są jednak konsultacje z nauczycielami w budynkach szkół, tak zorganizowane, by zachować antyepidemiczny reżim. MEN dopuściło również przeprowadzanie niektórych zajęć praktycznych w szkołach branżowych i technikach. - Jeszcze nie podjęłam żadnych decyzji dotyczących zakończenia roku szkolnego - przyznaje dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Ewa Wronkowska. - Będziemy o tym dyskutować w gronie nauczycieli. Spotkania społeczności szkolnej na pewno nie będzie, ale oczywiście uczniowie muszą odebrać świadectwa. Pewnie będziemy przy tym bazowali na przepisach, według których przekazywano dokumenty maturzystom. Trzeba też poczekać na szczegółowe zalecenia, które, jak uczy doświadczenie, mogą się różnić od wstępnych zapowiedzi ministerstwa.

Jak mówi dyr. Wronkowska, w tej chwili priorytetem jest zorganizowanie egzaminu ósmoklasisty.

Placówka przy Ogrodowej to największa toruńska podstawówka. Uczęszcza do niej 967 uczniów. Ale ze zorganizowanych już konsultacji z nauczycielami w poniedziałek skorzystał… jeden uczeń, a z 360 uczniów klas I-III do szkoły przychodzi zaledwie od czterech do siedmiu.

Wprowadzone właśnie konsultacje i egzamin na koniec ósmej klasy - to w tej chwili znajduje się również w centrum uwagi dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 na toruńskiej Skarpie. Na spotkania z nauczycielami przychodzi tu większe niż w SP 24 grono uczniów. Ale tłumów nie ma.

- Właśnie uporaliśmy się z organizacją konsultacji, tak by były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a jednocześnie bezpieczne. Kolejnym zadaniem, na którym musimy się skoncentrować, jest zorganizowanie egzaminów ósmych klas z większą niż zwykle liczbą komisji. Ósmoklasistów mamy w tym roku 91, na konsultacje zgłosiło się piętnaścioro. To wskazuje, że nauczyciele dobrze prowadzą zdalne zajęcia - uważa dyrektorka „osiemnastki” Magdalena Bereska.

Dyrektor SP 8 na Rubinkowie Grzegorz Bortnowski przymierza się do nagrania i udostępnienia przez internet kilku zdań do społeczności szkoły na zakończenie roku.

- Tradycyjnej uroczystości na pewno nie zorganizujemy. Po odbiór świadectw uczniowie będą zapraszani indywidualnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeszcze tego logistycznie nie rozpracowaliśmy. W każdym razie z klasyfikacją nie powinno być problemów. Mamy narzędzia internetowe umożliwiające zdalne spotkania Rady Pedagogicznej - mówi dyrektor „ósemki”, w której uczy się około 800 młodych torunian.

Także do szkoły przy Łyskowskiego na konsultacje przychodzi mniej uczniów niż się spodziewano. Młodzież dobrze sobie radzi z korzystaniem ze zdalnych lekcji.

- Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wszyscy uczestniczą w tych zajęciach, ale to już rola rodziców, by tego dopilnować - zaznacza dyr. Bortnowski.

Do szkoły dopiero od września.