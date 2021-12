Jak spędzić sylwestra w Toruniu? Oto najciekawsze propozycje!

Trzy głosy, multum emocji w CKK Jordanki

Królowe Nocy na scenie Teatru Muzycznego w Toruniu

Specjalną propozycję na sylwestra przygotował także Teatr Muzyczny w Toruniu. - W ostatni wieczór 2021 roku zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykłej podróży muzycznej, przepełnionej światowymi przebojami. Hipnotyzujące głosy i wyjątkowy akompaniament to tylko część tego, co czeka w Teatrze Muzycznym - zachęca Paweł Wiliński. Podczas koncertu "Queens of The Night" usłyszymy dwie znakomite wokalistki i aktorki musicalowe: Paulinę Grochowską oraz Natalię Piotrowską-Paciorek. Obie są wokalistkami Studia Accantus, obie można było oglądać na scenach teatralnych w całej Polsce. W sylwestra artystki wystąpią w Toruniu i zaśpiewają zarówno polskie, jak i zagraniczne przeboje.