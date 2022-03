Jak przekonać uchodźców, aby zatrzymali się na polskiej wsi? Wiceszef MSWiA, Paweł Szefernaker, wyjaśnia

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pytany o to, ilu uchodźców przekroczyło granicę z Polską, w rozmowie z polskatimes.pl przekazał, że od początku agresji Rosji jest to ponad 1 mln 300 tys.

Wiceszef MSWiA pytany o to, jak wygląda współpraca rządu z samorządami przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, stwierdził, że rząd stara się jak najlepiej te kwestie koordynować. – Pomimo tego, wielu uchodźców dociera bezpośrednio do rodzin, czy też do samorządów, z pominięciem punktów, które przygotowaliśmy – mówił. Podkreślił, że „każda forma pomocy jest niezwykle ważna i za nią dziękujemy”. – Zapraszamy samorządowców do współpracy. Wszyscy, którzy przyjmują Ukraińców poza systemem wypracowanym przez wojewodów, powinny zgłaszać te osoby, żeby móc w przyszłości otrzymać środki na to, aby zagwarantować uchodźcom wyżywienie i miejsce tymczasowego zamieszkania – mówił. Wiceminister podkreślił, że rząd chce to jak najlepiej skoordynować. – Często jest jednak tak, że nie pozwala nam na to kwestia tego, że uchodźcy nie dostosowują się do systemu, który jest opracowany. Nie należy mieć do nich o to żadnego żalu, ponieważ uciekają przed wojną, pomijają bardzo często punkty, które są dla nich przygotowane, bo chcą być jak najdalej od linii frontu – wyjaśnił.