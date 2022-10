Jak płacić mniej za prąd? Tak zaoszczędzisz na prądzie. To prostsze niż myślisz!

W wielu domach znaleźć można urządzenia pochłaniające ogromne ilości energii, które jednocześnie nie zawsze są użytkowane z głową. Choć wydaje się, że bez używania tych przedmiotów nie da się żyć, wystarczy zmienić niektóre nasze nawyki, aby skutecznie obniżyć zużycie energii elektrycznej. Efekt? Zdołamy dzięki temu wyraźnie obniżyć rachunki za prąd! Co należy zrobić?

Korzystaj ze światła słonecznego - jak to robić jesienią i zimą?

Najprostszym rozwiązaniem jest odpowiednie ulokowanie swojego miejsca pracy. Korzystasz z laptopa? Siądź przy biurku, które ustawisz pod oknem. Czytasz książkę? Nie zapalaj światła, ale w ciągu dnia siądź przy oknie. Co do zasady w ciągu dnia powinniśmy maksymalnie wydłużyć czas korzystania z naturalnego oświetlenia.

Wymień żarówki

Skoro o świetle mowa, warto postawić na nowe, energooszczędne żarówki. Świecą równie dobrze, co zwykłe (czasem nawet lepiej), a w praktyce zużywają kilkakrotnie mniej energii. Wbrew pozorom nie są też aż tak drogie, a już w ciągu kilku miesięcy się zwrócą i zaczną na siebie "zarabiać".

Oświetlenie punktowe

W wielu częściach domu nie potrzebujemy korzystać z ogólnego, szerokiego oświetlenia. Zamiast tego lepiej postawić na możliwości, jakie daje nam np. stosowanie punktowych źródeł światła. Dzięki temu również lepiej skupimy się np. na pracy lub czytaniu. Jednocześnie zaś ograniczymy zużycie energii.

Co z trybem stand-by ładowarek i innego sprzętu?

Większość z nas ma tendencję do tego, aby po zakończeniu ładowania np. telefonu komórkowego nie odłączać ładowarki od zasilania. Niestety, jest to błąd, ponieważ urządzenie dalej pobiera energię. Podobnie jest z telewizorami i inną elektroniką pozostawioną w trybie stand-by. Choć takie zużycie nie jest zbyt duże, w ciągu miesiąca ciągłego podłączenia urządzenia te mogą wyraźnie dołożyć się do zużycia energii. Dlatego lepiej odłączać je całkowicie, jeśli nie mamy zamiaru z nich korzystać. Dobrym pomysłem jest korzystanie np. z list mających włącznik. Wtedy też wyłączajmy je na noc.

Nie przesadzaj z gotowaniem wody

Czajnik elektryczny to urządzenie, które należy do jednego z głównych źródeł nadmiernego zużywania energii elektrycznej. Niestety, często gotujemy więcej wody niż realnie potrzebujemy. Wydłuża to cały proces i nieraz woda raz zagotowana nie jest zużywana i gotujemy ją ponownie. Zamiast tego lepiej wlewać do czajnika tylko tyle wody, ile jest nam potrzebne np. do zaparzenia herbaty lub kawy.

Klimatyzacja i lodówka

Korzystasz z klimatyzatora? Doskonałym pomysłem jest wyłączenie go na noc! Z kolei przy korzystaniu z lodówki pamiętaj o tym, aby nie wstawiać do niej ciepłego jedzenia. Wymusza to na sprzęcie większe zużycie energii.

Gotowanie - jak ograniczyć zużycie energii?

Okazuje się, że płyty indukcyjne stanowią pokaźną część całego zużycia prądu w domu. Gotując jedzenie w garnku lub na patelni warto przykrywać je pokrywką. W efekcie mniej ciepła ucieknie do pomieszczenia, a sama potrawa szybciej będzie przygotowana.

Uszczelnij okna i drzwi

Ogrzewanie pomieszczeń może być dla nas droższym rozwiązaniem, jeśli nie zadbamy o odpowiednią cyrkulację powietrza. Problemem często mogą być nieszczelne drzwi i okna. Jeśli je uszczelnimy, możemy ograniczyć konieczność zużywania energii na ogrzewanie. Z kolei przy wietrzeniu powinniśmy raczej stawiać na krótkie procesy.

Pranie i zmywanie

Niektórzy mają tendencję do uruchamiania pralek oraz zmywarek, gdy pojawi się w nich zaledwie kilka rzeczy. Jest to mało ekonomiczny sposób korzystania z tych urządzeń. Zamiast tego powinniśmy je uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy będą pełne.