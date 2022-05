Jak Niemcy, za szwedzkie pieniądze, remontowali pomnik siostry polskiego króla

Kiedy w Toruniu został wprowadzony zakaz puszczania latawców?

W 1902 roku o wielkim światowym konflikcie nikt jednak jeszcze nie myślał. Wojenne nuty rzecz jasna tu i tam cały czas pobrzękiwały, ale nie układało się z nich requiem dla ludzkości. W toruńskich gazetach pojawiały się spekulacje na temat konfliktu, do jakiego w najbliższych latach mogłoby dojść między Rosją i Japonią. Wiosną A. D. 1902 gazety rozpisywały się również bardzo szeroko o aferze szpiegowskiej, która zachwiała dobrymi relacjami panującymi do tej pory między Berlinem i Petersburgiem i wstrząsnęła rosyjską armią. O co poszło? Okazało się, że pułkownik Grimm, szef sztabu warszawskiego okręgu wojskowego sprzedawał Niemcom najtajniejsze dokumenty rosyjskiej armii, z planem mobilizacji na wypadek wojny z Niemcami oraz symulacją wspólnych rosyjsko-francuskich działań wojennych włącznie.