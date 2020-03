Jak kupić tańsze jedzenie? Aplikacja Too Good To Go już w Toruniu

Too Good To Go działa już w miastach na całym świecie. Popularna aplikacja dotarła wreszcie do Torunia. Co to jest i jak można z niej skorzystać? O wszystkim dowiecie się z naszego tekstu. W Polsce z aplikacji Too Good To Go korzystają już mieszkańcy takich miast jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk oraz Łódź, a także mniejszych miejscowości m.in. Elbląga i Jasła. Jak działa? Aplikacja pozwala na zakup niesprzedanego przez restauracje, choć nadal świeżego i smacznego jedzenia, w znacznie obniżonej cenie. SZCZEGÓŁY NA KOLEJNEJ STRONIE >>> tekst: Sara Watrak Dołącz na FB: Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach? Polecamy: Imperium o. Tadeusza Rydzyka powstaje w Porcie Drzewnym. Zobacz zdjęcia z drona

Grzegorz Olkowski