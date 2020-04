Jak doszło do zakażenia koronawirusem w Szpitalu Miejskim? Nowe fakty!

Michał Zaleski, prezydent Torunia, dziś o godz. 10.15 przekazał mediom podczas videokonferencji aktualne informacje o sytuacji w szpitalu. Od rana trwa ewakuacja. Łącznie 20 pacjentów transportem medycznym trafi do jednoimiennego szpitala w Grudziądzu (w tym 14 zarażonych). Pozostałych 4 pacjentów z oddziału hematologii z wynikami ujemnymi, nie wymagających hospitalizacji, 1 kwietnia w godzinach zostało przewiezionych do Sanatorium Orion w Ciechocinku pełniącym funkcje izolatorium. Część personelu oddziału wczoraj i dziś została przewieziona także do ośrodka w Ciechocinku. Pozostałe osoby zadeklarowało kwarantannę w warunkach domowych.

Jak koronawirus trafił na oddział hematologii? "Pacjentem zero" była poważnie chora kobieta, u której zarażenie potwierdzono pod koniec marca. 30 marca została przewieziona do Grudziądza, a 31 marca oddział hematologii zamknięto. Według nieoficjalnych doniesień, kobieta przebywała w szpitalu dość długo przed tą diagnozą. Prezydent Michał Zaleski nie chciał dziś jednak odpowiedzieć dziennikarzom, od kiedy i czy przy przyjmowaniu pacjentki na oddział przeprowadzono z nią wywiad epidemiologiczny. - To nie jest pytanie do mnie - podkreślił. Zaznaczając, że ewentualnych informacji mógłby udzielić szpital, ale pamiętać trzeba o tajemnicy leczenia.