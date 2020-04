Jak będą wyglądały tegoroczne święta wielkanocne w toruńskim "Świetle"?

Było to możliwe dzięki innowacyjnym metodom pobudzania ich do życia, wierze, że oni nie śpią, tylko żyją inaczej i wsparciu bliskich, którzy dopiero w "Świetle" zostali zrozumiani. Wcześniej byli traktowani przez medyków jako ludzie, którzy za wszelką ceną chcą utrzymać przy życiu kogoś, kto w ich ocenie jest rośliną. W Toruniu takiego myślenia nie ma. Nie ma też płaczu na korytarzach i życia w zawieszeniu tylko dlatego, że bliski śpi. Owszem śpi, ale on słyszy to, co się dzieje wokół i jak są święta, to trzeba je świętować w odpowiedni sposób. Tak było do czasu pandemii. Każdego roku w toruńskim zakładzie odbywało się śniadanie wielkanocne dla kilkudziesięciu osób z różnych zakątków Polski. Na wielkanocnym stole nigdy nie zabrakło żurku z białą kiełbaską i jajkiem, ciast, sałatek, owoców, ryb, czy jajek faszerowanych. Panie, które towarzyszyły swoim bliskim na kilka dni przed świętami tworzyły piękne ozdoby wielkanocne, a potem razem gotowały. Każda z nich miała swoje ulubione dania, które wychodziły najlepiej. Takie spotkania przed i w czasie świąt dla bliskich śpiochów były pewnego rodzaju terapią, czymś co można nazwać psychologiczną rodziną. I z tą rodziną opiekunowie pacjentów ze "Światła" spędzali Boże Narodzenie i Wielkanoc Tego wszystkiego w tym roku nie będzie, ale jak mówi Janina Mirończuk, jeszcze niejedna Wielkanoc przed nimi.