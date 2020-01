Jacek Bednarz nowym prezesem Elany Toruń! Były reprezentant Polski rozpoczyna pracę w Toruniu

Bednarz rozpocznie pracę na nowym stanowisku od marca - przez najbliższe tygodnie dotychczasową działalność dokończy Więckowski. Ustępujący prezes ma później pozostać w klubie, ale nie wiadomo jeszcze, jaką dokładnie będzie pełnił w nim rolę.

- Dlaczego Elana? Z bardzo prostego powodu. W swojej pracy zawodowej od zawsze mierzę się z marzeniami, które staram się następnie spełniać. Mam za sobą bardzo ciekawy bagaż doświadczeń. To, co mnie przekonało do Elany, to właściciele, którzy mają ambicje i chcą się rozwijać. Na końcu drogi ma na nas czekać coś, z czego będziemy dumni. Nigdy dotąd nie pracowałem na poziomie II ligi. Byłem dotąd na poziomie Ekstraklasy, więc jest to dla mnie nowe i ciekawe doświadczenie. Powiem to głośno, bo marzeń nie należy się wstydzić: tu może być kiedyś Ekstraklasa. Jest to dla mnie bardzo interesujące wyzwanie. Toruń nie jest mi zbyt dobrze znany, ale mam bliskich sąsiadów, którzy są torunianami i zapewnili mnie, że to miasto ma potencjał, także do tego, żeby była tu piłka na najwyższym poziomie - powiedział Jacek Bednarz.