Ja, statystka filmowa. Pani Aldona spod Torunia w "Weselu" Smarzowskiego i nie tylko

Jak trafiłam na "Wesele"? Po castingu, z walizka pełną sukien

Pani Aldona nie ma figury modelki ani rysów twarzy Klaudii Schiffer. W przypadku statysty to jednak absolutnie nie ma znaczenia. A co ma? Osobowość, pewność siebie, swoboda przed kamerą oraz te charakterystyczne cechy wyglądu, które pasują akurat do danej filmowej produkcji. Nasza bohaterka przeszła w 2020 roku casting do "Wesela" w Ciechocinku, bo między innymi takiego właśnie gościa weselnego poszukiwano.

-Gdy o tym się dowiedziałam, poczułam się jakbym wygrała w totka. Przecież na castingu były tłumy - wspomina Aldona Murawska. - Mój pierwszy dzień na planie? W pełni zmobilizowana stawiłam się na godzinę 5.00 rano w Ostromecku (tu kręcono część scen w pałacowej scenerii), z walizką pełną sukien nadających się na wesele. Najpierw wpadłam w ręce pań z garderoby, które wybrały mi kreację. Potem pań z charakteryzatorni, które mnie uczesały i umalowały. I tak to się zaczęło...