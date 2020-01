Iwona Chmielewska z Torunia nominowana do Nagrody im. Hansa Christiana Andersena tzw. Małego Nobla

Międzynarodowa organizacja IBBY (International Board on Books for Young People) ogłosiła nominacje w dwóch kategoriach: nominowani autorzy oraz nominowani ilustratorzy. Iwona Chmielewska znalazła się na liście 6 twórców z kategorii ilustratorzy. Jest to druga nominacja toruńskiej ilustratorki. W 2018 roku znalazła się w prestiżowym gronie 5 wybitnych artystów nominowanych w kategorii graficznej.

Nagroda im. Hansa Christiana Andersena przyznawana jest co dwa lata autorom i ilustratorom książek dla dzieci za całokształt ich twórczości. Jest to najważniejsze międzynarodowe odznaczenie w świecie twórców literatury dziecięcej, które określa się mianem tzw. Małego Nobla. Patronką nagrody jest królowa Danii, Małgorzata II. Nagrodą jest – podobnie jak w przypadku Nagrody Nobla – złoty medal oraz dyplom, które wręczane są podczas uroczystej ceremonii.

Ilustratorka nominowana do nagrody, Iwona Chmielewska, przyszła na świat w 1960 roku w Pabianicach. Z Toruniem powiązał ją kierunek studiów: grafika, który ukończyła na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ilustrowane przez nią książki są wydawane m.in. w Korei Południowej, Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Meksyku i w Niemczech. Jej dzieła regularnie ukazują się również na rodzimym rynku, np. „Cztery strony czasu” - książka poświęcona Toruniowi.