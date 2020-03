Inwestycje w Toruniu w 2020 roku. Co powstanie w pierwszej połowie roku?

Zacznijmy od największej w ostatnich latach inwestycji w Toruniu - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Bielanach. Na Bielanach finiszują Kamień węgielny poświęcony przez papieża Franciszka wmurowano na Bielanach w kwietniu 2017 r. Prace budowlane trwają więc już trzeci rok i powoli zbliżają się do końca. Termin otwarcia nowego szpitala był już przesuwany, ale nawet jeśli w czerwcu 2020 roku nie uda się jeszcze ukończyć inwestycji, to i tak do wykonania pozostanie niewiele. Polecamy: Nowy szpital na Bielanach od środka. Budowa opóźniona. Kiedy otwarcie? Więcej zdjęć: TUTAJ Cztery duże budynki nowego szpitala stoją już od dawna. Trwają w nich prace wykończeniowe i instalacja nowoczesnego sprzętu - koszt nowej aparatury i wyposażenia to 200 mln zł. Po zakończeniu budowy na Bielanach będzie prawie tysiąc łóżek. Cały koszt rozbudowy wynosi 560 mln zł. Zobacz także: Najlepsza kawa w Toruniu. 10 najlepszych kawiarni według tripadvisor! Zobacz także: Plaga szczurów i myszy na Rubinkowie! "Są już nawet w łazienkach" - alarmują mieszkańcy

Tekst: Marcin Zawadzki, fot. Grzegorz Olkowski / Jacek Smarz / archiwum