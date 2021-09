- Intymne widzenie bez dozoru standardowo trwa godzinę. Jest dla osadzonego formą nagrody. W pomieszczeniu nie ma kamer. Jest za to łóżko i prysznic - zdradza porucznik Agnieszka Wollmann, rzecznik OISW w Bydgoszczy. Więźniowie mają takie same potrzeby jak inni ludzie. Pogłoski o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zlikwidować cele intymne (pojawiły się już w 2015 roku), okazały się nieprawdą. -W jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy wciąż znajdują się takie pomieszczenia do widzeń bez osoby dozorującej, także w Toruniu - zapewnia porucznik Agnieszka Wollmann, rzecznik OISW w Bydgoszczy. zdjęcie ilustracyjne

Szymon Starnawski; tekst: Małgorzata Oberlan