Informacje o pośle: Jan Krzysztof Ardanowski. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Jan Krzysztof Ardanowski?

wiek: 60

wykształcenie: wyższe

Jan Krzysztof Ardanowski to polski polityk urodzony w 1961 r. w Czernikowie. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Podczas studiów udzielał się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 1992-2002 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego. W 1993 r. dołączył do PSL-Porozumienie Ludowe. W latach 1998-2002 dostał się do sejmiku kujawsko-pomorskiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.

Z Prawem i Sprawiedliwością związał się w 2001 r. Od 2003 r. do 2007 r. był prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie. W latach 2005-2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2008 r. został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa. W 2010 r. ponownie został wybrany do sejmiku kujawsko-pomorskiego.